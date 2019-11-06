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50 yıllık hayal gerçek oluyor Türkiye’nin en yüksek köprüsü Bitlis ile Siirt arasında yapılıyor

İHA

– 1970'lerde ilk ihalesi yapılan Türkiye'nin en yüksek köprüsü, Bitlis'in Hizan ile Siirt'in Pervari ilçeleri arasında yapılarak açılış için gün sayıyor.

50 yıllık hayal gerçek oluyor Türkiye’nin en yüksek köprüsü Bitlis ile Siirt arasında yapılıyor

– 1970’lerde ilk ihalesi yapılan Türkiye’nin en yüksek köprüsü, Bitlis’in Hizan ile Siirt’in Pervari ilçeleri arasında yapılarak açılış için gün sayıyor.
Botan Köprüsü üzerinde 1970’lerde ilk ihalesi yapılan ve çeşitli nedenlerden dolayı aksamalar yaşanması sonucu tamamlanamayan 450 metre uzunluktaki ve 120 metre yükseklikteki köprü, 2015 yılında yeniden ihale edilmesinin ardından bu yılın sonunda hizmete açılması bekleniliyor. Bitlis’in Hizan ilçesi ile Siirt’in Pervari ilçelerini birbirine bağlayan ve Botan Çayı üzerinde inşa edilen Botan Köprüsü, Türkiye’nin en uzun köprüsü olarak da tarihe geçecek. Botan Çayı üzerinde 3 köprü ve 65 kilometrelik yolda, ayrıca kar tünelleri de inşa edildi. 450 kişinin çalıştığı köprü inşaatında sona yaklaşılırken, 450 metrelik köprünün yüksekliği ise 120 metre art germeli dengeli konsol Botan Köprüsü bölgede de ilk olacak. Köprünün projesine 1970’li yıllarda başlanmış, çeşitli sebeplerden dolayı inşaatı tamamlanamamış. 2015 yılında yapımını üstlenen firma 65 kilometrelik yol ve köprüleri tamamlamak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

“Botan Köprüsü, 120 metre yüksekliğindedir”
Bölge ve iklim şartlarını sonuna kadar zorladıklarını belirten Şantiye Şefi Cezmi Avcı, projenin Bitlis, Hizan ile Siirt’in Pervari ilçesini birbirine bağlayacağını söyledi. Avcı, “Köprümüz art germeli dengeli konsol köprü olarak bölgede bir ilk. Botan Köprüsü, 450 metre uzunluğunda ve 120 metre yüksekliğindedir. Köprüde son imal aşamasına gelmiş bulunmaktayız. İnşallah önümüzdeki bir ay hava şartları elverişli olursa, köprüyü bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Şantiye olarak 450 elemanla çalışıyoruz”
Avcı, Botan Köprüsü’nde iklim şartları nedeniyle kısa süreli aksamalar olsa da çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü ifade ederek, “Firma olarak burada 6065 kilometre yol bitirmiş durumdayız. Bununla beraber Botan Köprü imalatı başladı. Şantiye olarak 450 elemanla çalışıyoruz. Mevsimsel özelliklerden dolayı, kış aylarından dolayı şantiyede ara ara duraksama yaşadık. Kış aylarında fazla çalışmadık. Türkiye’de bacak açıklığı olarak en büyük açıklığa sahip olduğu için Botan Köprüsü Türkiye’de bir ilk. İnşallah sıkıntısız bir şekilde bir ay sonra burayı trafiğe açmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Proje 50 yıl önceye dayanıyor
Bacakların arasındaki uzunluğun 120 metre olduğunu da sözlerine ekleyen Avcı, şöyle devam etti:
“Bacak kalınlıkları 10 metreye 10 metredir. Topraktaki uzunluğu da hesaba katarsak, 165 metrelik yüksekliğe sahip. Yol platformu 14 metre, korkulukları ve yürüyüş yolları ile dizayn ediliyor. Buradaki çalışmalara firma olarak bizler 2015 yılında başladık. Ancak proje 50 yıl önceye dayanıyor. Ama imalatına 2015 yılında başlandı. Şeflerin desteklenmesi, temellerin açılması, temellerin güçlendirilmesi ve bu aşamaya gelmesi 2015 ile 2019 yılları arasında gerçekleştirildi. Hedefimiz 2018 yılıydı. Bir aksaklıktan dolayı 2019 yılına yansıdı. İnşallah 2019 sezon sonu açmayı hedefliyoruz. Bunun dışında şu an yaya korkulukları, genleşme derzleri, aydınlatma imalatları devam ediyor. Tamamen betonarme imalat bittikten sonra üst yapı imalatlarımızı da bu ay sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz.”

“Devletimiz bu bölgeye çok büyük yatırımlar yaptı”
Şantiye Şefi Cezmi Avcı, yolun tamamlanmasının ardından Hizan ile Pervari’nin birbirine bağlanacağını ifade ederek, “Daha önce gördüğünüz patika yollardan vatandaşlar geçiyordu. Sağ olsun devletimiz bu bölgeye çok büyük yatırımlar yaptı. Köprü, Pervari’ye bağlı Beğendik beldesi ile Pervari sınırında bulunuyor. Beğendik ve Pervari’yi bağlama görevini görecek. Şu an bulunduğumuz konum Pervari’ye bağlı Beğendik beldesi. Botan Köprüsü’nden Pervari’ye yaklaşık 20 kilometre. Buradan Beğendik’e 2 kilometre. Bu bittiği takdirde Hizan, Beğendik, Pervari, Siirt ve Bitlis’i birbirine bağlayacaktır. Projenin adından da anlaşıldığı gibi Küçüksu Yol Ayrımı Pervari İl Yolu. İnşallah halkımız burada rahat bir şekilde ulaşımını sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

BİTLİS

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:13
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