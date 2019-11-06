İlkokul öğrencilerinden sıra dışı sergi 80 ve 90’lı yıllarda evlerde kullanılan araç ve gereçlerin yer aldığı sergi büyük ilgi gördü

– Bitlis’teki Ahmet Eren İlkokulu 4’ncü sınıf öğrencileri, ‘Milli Kültür’ adı altında 80 ve 90’lı yıllarda evlerde kullanılan araç ve gereçlerin yer aldığı bir sergi açtılar.

Okulun 4’ncü sınıf öğretmeni Fatma Ateş, sosyal bilgiler dersinde zaman zaman eski yaşantıları ve kültürel zenginlikleri pekiştirmek için öğrencileriyle birlikte ‘Kültürel Miras’ sergisi açtı. Velilerle birlikte öğrencilerin evlerinde bulunan ve geçmişte kullanılan ev araç gereçlerinden oluşan sergi, öğrenciler ve velilere sergi olarak sunuldu. Amaçlarının öğrencilerin teknolojik gelişmelerinin yanında geçmişteki kültürlerini de pekiştirmek olduğunu belirten sınıf öğretmeni Fatma Ateş, sergiye velilerin de büyük katkısı olduğunu söyledi. Ateş, “Bu sergide asıl amacımız milli kültürümüzü çocuklarımıza tanıtmak, unutturmamak ve bu zenginliğin farkına varmaları ve gelecek nesillere aktarmaktı. 4’ncü sınıf sosyal bilgiler dersinde milli ve kültürel değerlerimizle ilgili konumuz vardı. Bizim çocukluğumdaki oyuncaklarla ilgili bilgiler veriyorduk. İnternetten fotoğraflarını gösteriyordum. Diğer kültürel öğeler aklıma geldi. Havandır, bakır çaydanlıktır. Derste, bunları ben sizlere getireyim dedim. Çocuklarda bizde şunlar var, bunlar var derken herkes evinde olanı getirsin istedim. Bu şekilde bir sergi açalım fikrinden yola çıktık. Sergimiz öncelikle kendi öğrencilerimize, daha sonra diğer sınıflar ve velilerimize açık olacak” dedi.

Sınıf öğretmeni Fatma Ateş, sergide eski oyuncaklardan dantel işlemelerine, bakır mutfak gereçlerinden duvar kilimlerine, yöresel ayakkabı Harik’e kadar değişik ürünlerin sergilendiğini ifade ederek, 3 gün boyunca açık kalacak serginin öğrencilere de katkı sağlayacağını söyledi.

BİTLİS 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

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