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Tatvan’daki “ticari taksilere” yeni fiyat düzenlemesi

İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki taksiler için yeni bir düzenleme yapılarak, uygulanan fiyat tarifelerinde düzenlemeye gidildi.

Tatvan’daki “ticari taksilere” yeni fiyat düzenlemesi

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki taksiler için yeni bir düzenleme yapılarak, uygulanan fiyat tarifelerinde düzenlemeye gidildi.
Tatvan Belediyesi tarafından başlatılan çalışma kapsamında ticari taksi şoförleriyle bir araya gelen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, onların fikir ve önerileri doğrultusunda ilçedeki taksilere yeni düzenlemeler getirdi. Yeni uygulama ile taksimetrenin kullanılması zorunlu hale getirilirken, kısa mesafe (indi–bindi) ücretlerinde ise tek fiyat tarifesine geçilerek, 10 TL olarak belirlendi. Kurallara uymayan şoförlere ise cezai yaptırımların uygulanacağı belirtildi.
Vatandaşlardan gelen şikâyet ve taleplerin değerlendirilmesi, taksi ulaşımı konusunda şimdiye kadar yaşanan bazı belirsizlik, problemler ve denetim yetersizliğinden dolayı bu düzenlemeye gidildiğini belirten Başkan Geylani, “Öncelikle bu düzenlemeyi tüm paydaşlarımızla görüşerek hayata geçiriyoruz. Şimdiye kadar taksi fiyatı ve hatları konusunda denetim mekanizması yeterince uygulanamıyordu. Var olan düzenlemeler bu konuda yetersiz kalıyordu. Bunun araştırmasını yaptıktan sonra taksici esnaflarımızla bir araya gelerek ortak bir düzenleme başlatıyoruz. Öncelikle taksilerde uygulanan hizmetin kalitesini arttırmak istiyoruz. Taksi fiyatları konusunda da bir standart getirdik. Bundan sonra kısa mesafe ücretini 10 liraya düşürdük. Bunun dışında taksimetrelerin açılması ve taksimetre fiyatına uyulmasını zorunlu hale getirdik. Çifte standardın önüne geçmek için bu düzenlemeyi getirdik. Artık vatandaşlarımız gittiği yere ortalama ödeyeceği fiyatı bilecek. Tabi bu tarifeler 24 saat geçerli olacak. Bununla birlikte kilometre birim ücretinde de herhangi bir fiyat artırımına gidilmedi. Eskiden olduğu gibi 3.50 lira olarak devam edecek. Denetim mekanizması konusunda ise 153 Ak Masa iletişim merkezimizi devreye sokuyoruz. Bu düzenlemeye uymayan şoförler hakkında gelen şikâyetleri bu hat üzerinden vatandaşlarımız bize bildirebilirler. Gelen şikâyetler incelendikten sonra kusurlu olan şoförler hakkında gerekli cezai yaptırımlar uygulanacak. Gerektiği takdirde ağır cezalar da uygulanabilecek” diye konuştu.
Ticari taksi şoförleri de, yapılan yeniliklerden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek, “Tatvan’da gün geçtikçe yaygınlaşmaya başlayan ticari taksi uygulamasından dolayı şimdiye kadar bazı belirsizlikler ve problemler yaşıyorduk. Bu konuda destek istediğimiz ve hızlı bir şekilde cevap aldığımız Belediye Başkanımız Mehmet Emin Geylani’ye teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.

BİTLİS

06 Kasım 2019 Çarşamba

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