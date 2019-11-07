Ahlat’ta 200 bin ton patates üretimi AHZO Başkanı Demirden: “Yemeklik patateste pazar sorunu yaşıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ahlat’ta 200 bin ton patates üretimi AHZO Başkanı Demirden: “Yemeklik patateste pazar sorunu ...

İHA

Türkiye'nin önemli patates üretim yerlerinden biri olan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki 50 bin dekar alandan 200 bin ton patates üretimi gerçekleşti.

Ahlat’ta 200 bin ton patates üretimi AHZO Başkanı Demirden: “Yemeklik patateste pazar sorunu yaşıyoruz”

Türkiye'nin önemli patates üretim yerlerinden biri olan Bitlis’in Ahlat ilçesindeki 50 bin dekar alandan 200 bin ton patates üretimi gerçekleşti.
İlçedeki tarım alanlarını gezerek incelemelerde bulunan Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkanı Necat Demirden, kendine has tadı ve kalitesiyle bilinen Ahlat patatesinde bu yıl verimin oldukça iyi olduğunu, fakat yemeklik patateste pazar sorunu yaşadıklarını söyledi. Bu yıl ilçede yaklaşık 50 bin dekar alanda 200 bin ton patates verimi elde edildiğini belirten AHZO Başkan Demirden, “7 bin 500 dekar alanda tohumluk patates, 7 bin 500 dekar alanda sanayilik patates üretilirken, 35 bin dekar alanda ise yemeklik patates üretilmektedir. Ahlat'ta yaklaşık 200 bin ton patates üretimi gerçekleşti. Bu yıl verimden memnunuz. Fakat fiyatlar geçen yıl ki gibi tatmin etmiyor. Şu anda 80 kuruş ile 1 TL arasında satarsak çok iyi diyoruz. Bu da ancak çiftçimizin el emeğini çıkartıyor. Zarar etmiyoruz ama kâr da edemiyoruz. Vermiş olduğumuz emeğin karşılığını alıyoruz ve buna da şükrediyoruz. Yeter ki ürünümüz satılsın” dedi.

“Çiftçinin elektrik gideri çok fazla”
En büyük problemin çiftçinin girdi maliyeti olduğunun altını çizen AHZO Başkanı Demirden, “Elektrikte çiftçimize maliyeti düşürecek bir şey istiyoruz. En azından bundan dolayı fiyatlarımızın yükselmesini istemiyoruz, ama bizler de kazanalım ki üretimimize devam edelim. Bu ovada yaklaşık olarak 15 bin kişi ekmek yiyor. Bu konuda işsizlik sorunumuz kalmadı ve dışarıdan işçi getiriyoruz. Suriye ve Afganistan’dan gelip burada patateste çalışıyor. Artık yerelde yetiştiremiyoruz. Çiftçilikte en azından işçi sorununu çözmüş oldu. Bunun içinde destek istiyoruz ve en büyük girdi maliyeti olan elektrikte indirim yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

“Yemeklik patateste pazar sorunu var”
Ahlat'ta yaklaşık 500 çiftçinin patates üretimi yaptığını anlatan Demirden, üreticinin özellikle yemeklik patateste pazar sorunu yaşadığını söyledi. Demirden, “İhracat olmadığı zaman çok büyük bir pazar sorunu yaşıyoruz. Sadece bölgemize vermek zorunda kalıyoruz. Özellikle İran, Irak ve Suriye kapıları açıldığı zaman patateste pazar sorunumuz kalmıyor ama bunlar kapalı olduğu zaman hem fiyatta hem de satışta zorlanıyoruz. Bu nedenle bölge ülkelerimize ihracatta kolaylık sağlanırsa çiftçimizde bundan çok memnun olacaktır. En azından üretimi artarak devam ettirecektir. Çiftçimiz çok bilinçli bir üretim yapıyor. Kalite bakımından gerçekten Ahlat, Süphan ve Nemrut dağlarının arasında kalmış bir ovada iklim, su ve toprak yapısı bakımından çok farklıdır. Bu nedenle patatesimiz çok lezzetli, çok tercih edilen, kışa dayanıklı ve kış boyunca devamlı depolarda hiç çürümeden bekletilebiliyor” şeklinde konuştu.

“Bize pazar bulunsun”
Patates üreticilerden Mahmut Demir ise yaklaşık 600 dekar alanda yemeklik patates ürettiğini, tonajların ve kalitenin çok iyi olduğunu söyledi. Patatesteki aromanın çok iyi olduğunu ve Türkiye'nin her tarafında tutulduğuna değinen Demir, "600 dekar alandan 3 bin 500 ton üretim elde ediyoruz. Yanımızda devamlı olarak 60 kişi çalışıyor. İstihdam sağlanıyor. Bizler faydalı olmaya çalışıyoruz. Bizlere de yardımcı olunursa mutlu oluruz” dedi.

BİTLİS

07 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:13
  • GÜNEŞ 06:37
  • ÖĞLE 12:00
  • İKİNDİ 14:49
  • AKŞAM 17:14
  • YATSI 18:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis’te yapılan kehribar tespihlere büyük ilgi
YEREL HABERLER Bitlis’te yapılan kehribar tespihlere büyük ilgi
Hizan yılsonu sergisi
YEREL HABERLER Hizan yılsonu sergisi
Tatvan’daki “ticari taksilere” yeni fiyat düzenlemesi
YEREL HABERLER Tatvan’daki “ticari taksilere” yeni fiyat düzenlemesi
Bitlis'te ilkokul öğrencileri 'Kültürel Miras' sergisi açtı
YEREL HABERLER Bitlis'te ilkokul öğrencileri 'Kültürel Miras' ...
Tatvan´da uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Tatvan´da uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi
Türkiye'nin en yüksek köprüsünde sona gelindi
YEREL HABERLER Türkiye'nin en yüksek köprüsünde sona gelindi
İlkokul öğrencilerinden sıra dışı sergi 80 ve 90’lı yıllarda evlerde kullanılan araç ve gereçlerin yer aldığı sergi büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER İlkokul öğrencilerinden sıra dışı sergi 80 ve 90’lı ...
50 yıllık hayal gerçek oluyor Türkiye’nin en yüksek köprüsü Bitlis ile Siirt arasında yapılıyor
YEREL HABERLER 50 yıllık hayal gerçek oluyor Türkiye’nin en yüksek ...
Hizan’da sonbahar güzelliği Bölgedeki fotoğrafçılar sonbahar fotoğrafları için Hizan’a akın ediyor
YEREL HABERLER Hizan’da sonbahar güzelliği Bölgedeki fotoğrafçılar ...
Hizan’da sinema etkinliği
YEREL HABERLER Hizan’da sinema etkinliği
Bitlis´te uçurumdan atlayan 315 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Bitlis´te uçurumdan atlayan 315 koyun telef oldu
Bitlis’te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Bitlis’te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
Caminin yardım paraları çalındı
YEREL HABERLER Caminin yardım paraları çalındı
Ahlat Kaymakamı Erat’tan esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Ahlat Kaymakamı Erat’tan esnaf ziyareti
Tatvan’da ev ziyaretleri
YEREL HABERLER Tatvan’da ev ziyaretleri
Sokak hayvanları yararına kermes düzenlendi
YEREL HABERLER Sokak hayvanları yararına kermes düzenlendi
Tatvan’da karma sanat sergisi
YEREL HABERLER Tatvan’da karma sanat sergisi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X