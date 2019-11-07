Tatvan Belediyesinden Mevlid-i Nebi programı

– Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu’nun katılımıyla Mevlidi Nebi programı düzenlendi.

Tatvan Fuar, Kongre ve Sergi Merkezinde düzenlenen program, Kur'anı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından, İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu’nun sohbeti ve semazen gösterisi eşliğinde sanatçı Emrah Güneş ilahiler seslendirdi.

Düzenlenen programla ilgili konuşan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ümmeti olmaktan şeref duyduğumuz, sevgi ve merhametin kaynağı, rahmet Peygamberi Efendimizin (S.A.V) doğumunun bin 448. yıldönümünü idrak etmenin sevincini ve huzurunu yaşadıklarını belirtti. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Başkan Geylani, “Peygamber Efendimiz; güzel ahlakı, merhameti, şefkati, adaleti, affediciliği, hoşgörüsü ve cömertliği ile insanoğlunda bulunabilecek tüm güzel vasıfların en üstünlerini taşıyan örnek bir şahsiyettir. Tüm insanlığı güzel ahlak, doğruluk ve huzura davet eden Peygamberimizin zamanları aşan ebedi mesajı, bizlere her zaman yol gösterecek olan ulvi bir mesajdır. Bizlerin de O’nun bu yüce şahsi kimliğini örnek almamız, Efendimizin bizlere ulaştırdığı mesajları bir yaşam felsefesi olarak kabul edip hayatımıza yön verme çabası içerisinde olmamız gerektiği inancını taşıyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz bu çağda, O'nun öğütlerine, telkinlerine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz kaçınılmaz bir gerçekliktir. Bu vesile ile tüm İslam aleminin Mevlidi Nebi Haftası’nı kutluyorum” diye konuştu.

BİTLİS 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:13

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