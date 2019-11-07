Ahlat’ta 365 öğretmen 420 veliyi ziyaret etti

Bitlis’in Ahlat ilçesinde görev yapan öğretmenler, hazırlanan proje kapsamında eş zamanlı olarak öğrencilerin evlerine misafir olup aileleriyle vakit geçirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen “Bir harf öğretenle bir fincan kahve” projesi Ahlat’ta da uygulamaya geçti. Proje kapsamında Ahlat’ta ilk etapta 365 öğretmen, 420 veliyi evlerinde ziyaret etti. Öğrencilerinin evlerine konuk olan öğretmenler, velilerle görüşerek hem onlarla yakından sohbet etme imkanı buldu hem de öğrencilerinin ev halini görme şansını yakaladı.

Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden de proje kapsamında velileri evlerinde ziyaret etti. Özden, uygulamanın devam edeceğini ve ziyaretlerin sayısının gittikçe artacağını söyledi.

Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ise, öğretmenlerin veli ziyaretlerinin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak; “Bir harf öğretenle bir kahve içelim diye yollara düşen 365 öğretmen arkadaşım 420 velimizi ziyaret etti. Öğretmen arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum, ellerine yüreklerine sağlık” ifadesinde bulundu.

BİTLİS 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:13

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