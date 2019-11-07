Vali Oktay Çağatay, yol kontrol noktasını ziyaret etti

"Ben ölürsem onları da öldürürüm" demiş

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat ile Adilcevaz ilçeleri arasında bulunan Bahçedere Yol Kontrol Noktasını ziyaret etti.

Ziyarette Vali Oktay Çağatay’a, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Ahlat ve Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanları eşlik etti. Ahlat ve Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlükleri ve İlçe Jandarma Komutanlıkları personelinin birlikte görev yaptığı Yol Kontrol Noktası ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Oktay Çağatay, Yol Kontrol Noktası Denetleme Defterini imzaladı. Yol Kontrol Noktasında görev yapan personelle sohbet edip kolaylıklar dileyen Vali Oktay Çağatay, güvenlik korucularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

BİTLİS 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 12:00

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:14

YATSI 18:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.