Bölgenin en büyük Türk bayrağı Van Gölü sahilinde dalgalanacak

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki’nin katkılarıyla Van Gölü sahiline bölgenin en büyük Türk bayrağı dikilecek.

Tatvan’ın Van Gölü Sahilinde dalgalandırılacak olan Türk bayrağı için sahilde çalışma başlatılırken, Kaymakam Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de sahile dikilecek bayrakla ilgili çalışmaları yerinde inceledi. İlçenin Van Gölü sahilindeki iskeleye kurulması planlanan bölgenin en büyük Türk bayrağı için yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Özkan ve Başkan Geylani, Sahil İskelesi tarafına kurulacak 45 metre uzunluğundaki direkte dalgalandırılacak olan 150 metrekare büyüklüğündeki bayrağın son çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanırken, bayrağın dikilmesiyle birlikte bölgenin göklerde dalgalanan en büyük Türk bayrağının Tatvan’ın Van Gölü sahilinde olacağı belirtildi.

BİTLİS 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:14

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