Vali Çağatay’dan 10 Kasım mesajı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda edişinin 81. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Çağatay, yayımladığı mesajda, “Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ü hayata veda edişinin 81. yıldönümünde saygı, rahmet ve minnet duygularımızla anıyoruz. Atatürk, sadece milletimizin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir liderdir. Büyük milletimizin canından değerli bildiği vatan topraklarını parçalamaya yeltenenleri, binlerce yılda oluşturduğumuz kutsal değerleri çiğneme cüreti gösterenleri, ‘geldikleri gibi’ gönderen bir iradeye liderlik yapan bu devlet adamına çok şey borçlu olduğumuzu asla unutmamalıyız. Atatürk, hayatı boyunca sürdürdüğü bağımsızlık ve uygarlık mücadelesindeki tüm gücünü bu millete olan inancından ve güveninden almıştır. Bizler de bugün üzerimize düşen sorumlulukların bilinciyle Atatürk’ün, hiç sönmeyecek bir meşale misali aydınlattığı uygarlık yolunda, kararlı ilerleyişimizi sürdürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tarihin her evresinde kendisini parçalamaya, yok etmeye çalışanlar karşısında; ihanetlere, isyanlara ve her türlü kirli oyuna rağmen birlik olmayı başarmış bir milletin mensupları olduğumuz ve bugün de hiçbir güce boyun eğmeyeceğimiz çok iyi bilinmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 81. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve dava arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, şükranla, minnetle ve saygıyla anıyoruz” dedi.

BİTLİS 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:14

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