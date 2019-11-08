Hizan’da Mevlid Kandili programı düzenlendi

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in doğduğu mübarek gün olarak kabul edilen Mevlid Kandili, Bitlis'in Hizan ilçesinde düzenlenen programla kutlandı.

Hizan İlçe Müftülüğü Mevlid Kandili dolayısıyla Bediüzzaman Ulu Camii'nde bir program düzenledi. Akşam namazının ardından okunan Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan program, Türkçe ve Kürtçe okunan Mevlidi Şerif ve ilahilerle devam etti. Program okunan dua ile son bulurken, cemaat tarafından getirilen toplu salavatların ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

BİTLİS 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:14

GÜNEŞ 06:38

ÖĞLE 12:00

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:13

YATSI 18:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.