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Tatvan'da Mevlit Kandili programı

İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Tatvan'da Mevlit Kandili programı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Tatvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlit Kandili programına, ilçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın yanı sıra kurum amirleri, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda davetli katıldı. Düzenlenen programda bir konuşma gerçekleştiren Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, gecenin önemine dikkat çekerek herkesin Mevlit Kandili'ni kutladı. Program kapsamında ayrıca Mevlidi Şerif okunarak dualar edildi.

BİTLİS

08 Kasım 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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