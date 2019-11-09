Ahlat'ta "Organ Bağışı Haftası" etkinliği

Bitlis'in Ahlat İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Organ Bağışı Haftası' dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Organ Bağışı Haftası' dolayısıyla bir alışveriş merkezinde kurulan stant ile vatandaşlara organ bağışının önemini vurgulamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bilgi verildi. Tanıtıcı broşürler dağıtılarak, organ bağışında bulunmak isteyenlerin ise kaydı alındı. Ahlat İlçe Kaymakamı Erkan İsa Erat'ta kurulan stantı ziyaret ederek, organ bağışında bulundu. Sağlık çalışanları ile bir süre sohbet eden Kaymakam Erat, çalışmalarında başarılar diledi.

BİTLİS 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 12:00

İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:12

YATSI 18:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.