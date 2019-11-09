Milletvekili Taşar’dan Ahlat Belediyesi’ne ziyaret

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar Ahlat Belediyesi’ni ziyaret etti.

Ahlat ilçesine yaptığı ziyaret sonrası Ahlat Belediyesine geçen milletvekilli Cemal Taşar’ı belediye girişinde Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, belediye birim amirleri ve belediye meclis üyeleri karşıladı. Daha sonra Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban’ın makamına geçen milletvekili Taşar ve partililer burada bir süre ilçede yapılan yatırımlar hakkında istişarede bulundu.

Ahlat’a devletin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ayrı bir önem verdiğini belirten AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, yapılmaya başlanan yatırımlarla Ahlat’ın yıldızı parlayan bir ilçe olacağını söyledi. Taşar, “Milletvekili olarak Ahlat için ne yapılması gerekiyorsa bize ne düşüyorsa her zaman yapmaya hazırız. Cumhurbaşkanımız Ahlat’ı çok önemsiyor. Bizlerde çok önemsiyoruz. Çünkü Ahlat Türkİslam kültürü bakımından çok önemli bir belde. Bu ilçenin daha çok kalkınıp hak ettiği konuma ulaşması için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz” dedi.

Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban’da ziyaretlerinden dolayı milletvekili Cemal Taşar’a teşekkür ederek hayata geçirmeye başladıkları projelerin sunumlarını yaptı.

Miletvekili Taşar’ın Ahlat Belediyesi’ne yaptığı ziyarete Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Tatvan Belediye Başkanı M.Emin Geylani, Ovakışla Belediye Başkanı Abdurrahim Altındal, AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan ve bazı partililer de eşlik etti.

BİTLİS 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:15

GÜNEŞ 06:39

ÖĞLE 12:00

İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:12

YATSI 18:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.