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Bitlis Özgüzeldere Spor evinde rakibini 6 golle geçti

İHA

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Bitlis Özgüzeldere Spor konuk ettiği Ağrı Patnos Spor'u evinde 63 mağlup etti.

Bitlis Özgüzeldere Spor evinde rakibini 6 golle geçti

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Bitlis Özgüzeldere Spor konuk ettiği Ağrı Patnos Spor’u evinde 63 mağlup etti.
Bitlis şehir stadyumunda oynanan maça Özgüzeldere Spor’un cezasından dolayı seyirci alınmayınca, fanatik taraftarlarda stadın çevresinde bulunan evlerin damlarında maçı izledi.
Toplamda 9 golün olduğu maçta Bitlis Özgüzeldere'nin futbolcusu Arda Adımba 4 gole imzasını attı. Özgüzeldere'nin golleri 45, 57, 83 ve 90. dakikada Arda, 47. dakikada Serdar ve 61. dakikada Muhammet’ten geldi.
Ağrı Patnos Spor’un golleri ise 7. dakikada Abdullah, 58 ve 63’üncü dakikada Yusuf’dan geldi.

BİTLİS

10 Kasım 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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