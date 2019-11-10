Hizan’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Etkinliği

– Bitlis’in Hizan ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında düzenlenen programlarla anıldı. Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen çelenk sunma, Hizan Kültür Merkezinde düzenlenen programla devam etti.

Çeşitli okulların öğrencileri tarafından Hizan Kültür Merkezinde düzenlenen anma programına, Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Türkmen, İlçe Tabur Komutanı Bahadır Seferoğlu, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Sinevizyon gösterimi ile başlayan anma programında öğrenciler ve öğretmenler şiirler ve türküler seslendirdiler. Ardından anaokulu öğrencileri tarafından sergilenen oyunlarla birlikte Atatürk portresinin yapılmasıyla program devam etti. Program, öğrencilerin Mustafa Kemal Atatürk oratoryosu ile sona erdi.

BİTLİS 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:00

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:11

YATSI 18:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.