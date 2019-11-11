Bitlis´te 'Geleceğe Nefes' için fidan dikimi

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan 11 Kasım 2019 saat 11.11'de gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında fidan dikimi yapıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi bahçesinde gerçekleştirilen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis´te 9 farklı noktada 123 bin fidanın toprakla buluştuğunu belirterek, "Orman Genel Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde, Cumhurbaşkanımızın himayesinden Türkiye genelinde saat 11.11'de tam 11 milyon fidan dikiyoruz. Bitlisimiz de bu bayrama katılıyor. Bitlis genelinde 9 bölgede 123 bin fidanı beraber toprağa kavuşturacağız. Fidanlarımız tutacak, Bitlis bu güzellikten nasibini alacak. Bugün malumunuz 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi. Tekrar tekrar devam edecek. Memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Bitlis'te Üniversite öğrencilerinden ilkokul öğrencilerine kadar katılan tüm öğrencilerimize, kamu görevlilerimize hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar fidan dikimi yaptı. Dikilen her fidana yanına da Türk bayrağı bırakıldı.



BİTLİS 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:01

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:10

YATSI 18:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.