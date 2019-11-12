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Türkiye’nin yüzde 17’lik patates tohumu ihtiyacını Ahlat karşılıyor AHZO Başkanı Necat ...

İHA

Bitlis’in Ahlat ilçesinde üretilen sertifikalı patates tohumu, Türkiye’nin yüzde 17’lik ihtiyacını karşılıyor.
Son yıllarda bilinçli tarım uygulamalarıyla patates üretiminde Doğu ve Güneydoğu bölgesinde önemli bir merkez haline gelen Bitlis’in Ahlat ilçesi, sertifikalı patates tohumu üretiminde de lider konumda bulunuyor. Ahlat’ta bu yıl 7 bin 500 dekar alandan 50 bin ton patates tohumu üretimi bekleniyor. Tohumluk patates depolarında incelemelerde bulunan Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkanı Necat Demirden, “Bu yıl Ahlat'ta 7 bin 500 dekar alanda tohumluk patates üretimi yapılmaktadır. Patates tohumundan yaklaşık olarak 50 bin ton verim bekliyoruz. Türkiye piyasasının yüzde 17'lik tohum ihtiyacını Ahlat'ta karşılıyoruz. Tohum ihtiyacımızı daha önce yurt dışından alıyorduk. Şimdi çok şükür kendimiz üretiyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da tohumluk patates sadece Ahlat'ta yetiştiriliyor. Bölgemize ve Nevşehir'e kadar tohum aldığımız yerlere artık tohum veriyoruz. Çok kaliteli ve güzel bir tohum yetiştiriyoruz. Yemeklik, cipslik, sanayi türündeki tüm patates tohumlarını burada yetiştiriyoruz. Birkaç yıldır Azerbaycan, Suriye, Irak, Türkmenistan gibi ülkelerinde tohumluk ihtiyacını karşılıyoruz. Ahlat'ta yaklaşık 20 çiftçimiz sertifikalı tohumluk patates üretiyor” dedi.

“Ülke dışına tohum ihracatı”
Ahlatlı patates tohumu üreticilerinden Mahmut Demir ise Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olarak 8 yıldır sertifikalı tohum ürettiğini belirterek, “Tohumlarımız yurt içinin hemen hemen tüm bölgelerine ulaşıyor ve çok memnun kalıyor müşterilerimiz. Burada arazimiz temiz ve sıfır toprak kullanıyoruz. Yorgun toprakları kesinlikle kullanmıyoruz. Zaten Tarım ve Orman Müdürlüğümüz de buna müsaade etmiyor. Tohumlarımız Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Suriye, Irak'ın birçok bölgesine gönderiliyor. Ülkemizde üretim geniş olduğu için tohumluk ancak ülkemize ve bazı ülkelere yetiyor” diye konuştu.

BİTLİS

12 Kasım 2019 Salı

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