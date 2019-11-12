Ahlat'ta Mevlid-i Nebi Haftası programı

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla konferans düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonunda Ahlat Müftülüğü tarafından düzenlenen konferans, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kur'anı Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşan Ahlat İlçe Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık, programa katılanlara teşekkür etti.

Program, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Görevlisi ve Muhammed Zahid Kuldaş tarafından verilen "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferansın ardından sona erdi.

Konferansın ardından Müftü Uyanık tarafından Öğretim Görevlisi Kuldaş'a Ahlat bastonu hediye edildi.

BİTLİS 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:18

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