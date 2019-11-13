Patateste bu yıl 260 milyon TL hasılat bekleniyor Sezonda yaklaşık 4 bin kişi istihdam ediliyor

Türkiye’nin patates ihtiyacının yüzde 5’ini karşılayan Bitlis’te bu yıl patatesten 260 milyon TL gelir elde edilmesi hedeflenirken, 45 bin dönümlük patates tarlalarında her yıl yaklaşık 4 bin kişi istihdam ediliyor.

Bitlis’in Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde yoğun olarak üretilen patatesten bu yıl üretici 200 bin ton ürün elde etti. İyi bir pazarı olan Ahlat ilçesinde sertifikalı tohumla üretilen patatesler, bölge iller başta olmak üzere yakın ülkelere de ihraç ediliyor.



“İlimizde 13 çeşit patates üretimi yapılmaktadır”

Sezonun son hasadını yapan çiftçileri tarlada ziyaret eden Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, 45 bin dönüm arazide 315 çiftçinin 13 farklı patates ürettiğini belirterek, “Bu yıl rekolteden memnunuz. Hastalıktan arındırılmış olan bölgemizde üretilen patatesler, Türkiye’nin yemeklik patates ihtiyacının yüzde 5’lik kısmını karşılıyor” dedi. Çelik, 1,5 ay önce başlayan patates hasadında sona geldiklerini, bu yılki rekolteden memnun olduklarını söyleyerek, “Çok şükür bu sene beklediğimiz rekolte verimli geçti. İlimizin birkaç tane stratejik ürünü var. Patates de bunlardan biridir. Aynı zamanda iyi bir endüstriyel bitkimizdir. Yaklaşık olarak ilimizde Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz bölgemiz başta olmak üzere yaklaşık 45 bin dönüm civarında patates üretimimiz var. 315 üreticimizin yetiştirdiği patateste yıllık rekoltemiz yaklaşık 200 bin tondur. İlimizde 13 çeşit patates üretimi yapılmaktadır. Kısmen yemeklik patates üretimimiz var. Son yıllarda artan bir ivmeyle sertifikalı patates tohumu üretimimiz mevcuttur. Ayrıca 15 çiftçimiz 7 bin dekarlık alanda 3540 bin ton arasında sertifikalı patates üretimi yapmaktadır. Sertifikalı patates üretimi ilimizde kullanmakla beraber komşu illere, kısmen de yurt dışına ihraç edilmektedir” diye konuştu.



“Türkiye ihtiyacının yaklaşık yüzde 5’ini Bitlis karşılamaktadır”

Çelik, patates üretiminin nisan ayında başladığını ve yaklaşık 5 aylık süreci kapsadığını söyleyerek, şöyle devam etti:

“Patates üretimi bölgemizde nisan ayında başlamaktadır. 5 aylık bir süreçte tarlada faaliyetler devam etmektedir. 34 bin insan burada istihdam edilmektedir. Üretimimiz bu sene çok iyi. Taban fiyatı da iyidir. Şu anda tarlada patatesin kilosu 1 ile 1,10 TL'ye satılmaktadır. Yemeklik patates üretiminde Türkiye ihtiyacının yaklaşık yüzde 5’ini Bitlis karşılamaktadır. İlimizin gayri safi milli hasılasına katkısı sertifikalı patates ile birlikte yaklaşık olarak 260 milyon TL'dir. Tabii biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üreticilerimizle birlikte sürekli sahadayız. Gerek ilçe müdürlüklerimizin teknik personelleri, gerek il müdürlüklerimizin personeli ile birlikte nisan ayından itibaren sürekli tarlada üreticilerle birlikteyiz.”



“Bölgemiz hastalıklardan arınmış bir bölgedir”

Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, hasat sonrası depo kontrollerinin başlayacağını da dile getirerek, “Şu an biten hasatla ile birlikte bizim depo kontrollerimiz başlayacak. Tarladaki hastalık ve zararlı kontrolleri bitirdik. Çok şükür bölgemiz hastalıklardan arınmış bir bölgedir. Kaliteli yemeklik ve sertifikalı üretimlerimiz mevcuttur. Yaklaşık bir ayda depodaki kontrollerimiz sürecek. Tohumluklar sertifikalandırılacak. Tescil işlemi bittikten sonra bunlar il dışına sevkıyatları sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığımız, üreticilerimizi sürekli desteklemektedir. Patates üretimi yapan kardeşlerimize dekara 31 TL mazot ve gübre desteği sağlamaktayız. Aynı zamanda tohumluk üreten kardeşlerimize de kilogramına 20 kuruş desteğimiz mevcuttur. Üretilen sertifikalı patates tohumu kullanan çiftçilerimize de ‘sertifikalı tohum kullanım desteği’ adı altında dekara 80 liralık bir desteğimiz mevcuttur” ifadelerini kullandı.



15 milyon TL destek

Tarım ve Orman Bakanlığının ciddi destekleriyle üretim kapasitesinin arttığını kaydeden Çelik, “Kırsal Kalkınma ve Destekleme Programı kapsamında patates üreten ve deposu eksik olanlara yüzde 50 hibe destekli depolar için destek verdik. Bu anlamda 6 adet depo yaptık. Yaklaşık 5 milyon TL desteğimiz oldu. Aynı şekilde sulu tarıma katkımız olsun diye Bakanlığımızın ‘Bireysel Sulama Sistemleri’ yine yüzde 50 hibe desteklidir. Yağmurlu sulama sistemlerini kurmak isteyen çiftçilerimize ayrıca yüzde 50 hibe desteğini sağlıyoruz. Geçen yıl Bakanlığımız toplamda patates üreten kardeşlerimize sağladığı imkan yaklaşık olarak 15 milyon TL civarındadır” şeklinde konuştu.

BİTLİS 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:19

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