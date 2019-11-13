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Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Belediyesini ziyaret etti

İHA

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban'ı makamında ziyaret etti. Vali Oktay Çağatay, Belediye Başkanlığınca ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Belediyesini ziyaret etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban’ı makamında ziyaret etti. Vali Oktay Çağatay, Belediye Başkanlığınca ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi aldı.
Ziyarette Vali Oktay Çağatay’a, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Algül ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürü İsmetullah Altun eşlik etti.

BİTLİS

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:19
  • GÜNEŞ 06:43
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  • İKİNDİ 14:44
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  • YATSI 18:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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