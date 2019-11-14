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BEÜ’de ‘Trafik ve Yaya Önceliği’ konulu konferans

İHA

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Adilcevaz Meslek Yüksekokulunda 'Trafik ve Yaya Önceliği' konulu konferans düzenlendi.

BEÜ’de ‘Trafik ve Yaya Önceliği’ konulu konferans

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Adilcevaz Meslek Yüksekokulunda ‘Trafik ve Yaya Önceliği’ konulu konferans düzenlendi.
Yüksekokulun konferans salonunda yapılan programda, Adilcevaz Emniyet Müdür Vekili Ercan Ergül tarafından öğrencilere trafik, trafik kurallarına uyulması ve 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmesi gibi konular anlatıldı. Ercan Ergül, Dünya Sağlık Örgütünün 2015 Yol Güvenliği Küresel Durum Raporuna göre trafik kazalarına bağlı olarak her yıl 1 milyon 250 bin insanın hayatını kaybettiğini ifade ederek, bu ölümlerin büyük bir bölümünün düşük ve orta gelirli ülkelerde meydana geldiğini söyledi.
Trafik kazası kaynaklı ölümlerin yüzde 49’unu trafik sisteminin en savunmasız elemanı olan yayaların oluşturduğu belirten Ergül, şunları söyledi:
"2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74’üncü maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle; 'Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar' hükmü getirilerek bu önlemlerin mevzuat ayağına katkı sağlanmıştır. Mevzuatta getirilen bu yeni düzenlemenin geniş kitlelere duyurulması, bu konuya ilişkin farkındalığın arttırılarak tüm sürücülere bu davranışın kazandırılması önem arz etmektedir. Bu amaçla İçişleri Bakanlığımız tarafından ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmiştir. Trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolunu kullananların eğitimindeki önemi vurgulamak ve çeşitli kurum ve kuruluşların trafik eğitimine olan katkılarını artırmak amacıyla düzenlenen bu konferanslar çok önemlidir. Bu bağlamda bizlere bu imkânı veren okul yönetimine ve bizleri can kulağıyla dinleyen öğrencilere çok teşekkür ederim." Programa, meslek yüksekokulu ve emniyet müdürlüğü personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı.

BİTLİS

14 Kasım 2019 Perşembe

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