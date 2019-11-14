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8 ilin milli eğitim müdürleri Bitlis’te toplandı

İHA

Bitlis'te 8 ilin milli eğitim müdürlerinin katılımıyla uygulanan projelerin değerlendirme toplantısı düzenlendi.

8 ilin milli eğitim müdürleri Bitlis’te toplandı

Bitlis’te 8 ilin milli eğitim müdürlerinin katılımıyla uygulanan projelerin değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Bitlis Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Batman, Siirt ve Muş milli eğitim müdürleri katıldı. Düzenlenen toplantıda ev sahibi olarak Bitlis Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, il genelinde gerçekleştirilen projeler hakkında bilgiler verdi. Daha sonra diğer illerden gelen milli eğitim müdürleri, kendi illerinden gerçekleştirilen projeler hakkında görüş alışverişinde bulundular.
Toplantıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Bitlis Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Batman, Siirt, Muş ve Bitlis il müdürlerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, “İl dışında olması nedeniyle sadece Iğdır müdürümüz katılamadı. 2023 Vizyonu kapsamında illerimizde uyguladığımız projeleri değerlendirme adına bir toplantı yaptık. Her il yerelde uyguladığı projeleri paylaşıyorlar. Bunun şöyle bir avantajı olacak. Hem coğrafi itibariye hem insan kaynakları itibariyle hem mevcut eğitim öğretim kadrosunun kalitesi, niteliği ve kıdemi itibariyle birbirimize benzeyen illeriz. Bu 8 ildeki öğrencilerimize daha nasıl nitelikli bir eğitim sunarız çerçevesinde bir araya geldik. Bu anlamda sunumlarımızı yaptık. Bunu dönüşümlü olarak her ay bir ilde yapacağız. Başlangıcını Bitlis ilimizde yaptık. Şu 8 ildeki öğrenci sayımız yaklaşık bir milyon 600 bin öğrencidir. Buradaki toplantılarımızda aldığımız kararlar, bir milyon 600 bin öğrenciyi ilgilendiriyor. Bu bir milyon 600 bin öğrencinin sosyal, sportif, kültürel ve akademik eğitiminin kalitesini nasıl artırırız diye görüş alışverişinde bulunuyoruz. İlimize teşrif eden müdürlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise, terörün oluşturmuş olduğu ortamı bertaraf etmek için çeşitli projelere imza attıklarını belirterek, şunları söyledi:
“İl milli eğitim müdürleri değerlendirme toplantısı için geldik. Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü projelerini anlattı. Çok güzel çalışmaları var. Hakkari ilimizde neler yapabiliriz diye gayret ve çalışmalarımız oldu. Özellikle Hakkari’nin akademik başarısını geliştirme adına Hakkari Eğitim Geliştirme ve İnceleme Projesi (HEGİP) kapsamında çalışmalarımız var. Şuna inanıyoruz ki bir şeyi başarmaya bir inancınız varsa, bir idealiniz varsa, bunun altını doldurur ve başarırsınız. Önce inanç eksikliğini yenmeye çalıştık. Şu anda onunla ilgili bir mücadelemiz vardır. Buna velimizin, okul müdürlerimizin, öğretmenlerimizin ve idarecilerimizin de inanmasını istiyoruz. Birlikte inandığımız zaman biz başaracağımıza inanıyoruz. Dolayısıyla veli ziyaretlerine başladık. Her öğretmenimiz haftalık düzenli olarak 3 velimizi ziyaret ediyor. Üç velinin çocuğunun durumu ile ilgili bilmediğimiz ve ailenin bize aktarmak istediği bir durumu varsa veya çocuğun okuldaki durumu neyse biz aileye aktarıyoruz. HEGİP ilimize iyi gelecek ve Hakkari eğitimde hak ettiği kalite ve başarıyı yakalayacak. İlimizin geçmişten gelen ve terörün oluşturduğu ortamı bertaraf etmeye yönelik yaptığımız çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi de ‘Sağlıklı bir gelecek, sporla gelecek.’ Üç yıldır ilimizde şunu yapmaya çalışıyoruz. Çocukların o terörün travmasında kurtulup, yani şiddeti yaşam diline döndüren çocukların buradan kurtulup eğitime yönelebileceği, sporla tanışabileceği ortamları nasıl sağlayabiliriz diye haftanın bir günü bütün öğrencilerimiz sporun 11 dalıyla tanışıyorlar. Okulumuzda bu anlamda takımlar kuruyoruz. Okul içi müsabakalar yapıyoruz. Proje kapsamında kayak sezonu geldiği zaman 100 öğrencimizi alıp kayak merkezine götürüyoruz. Çocuklar gün boyunca kayak eğitimini alıyorlar. Sabah kayak merkezine gidip kaymak bilmeyen çocuklar, akşam zirveden kendi başına kayıp aşağıya geliyor. Öğlen yemeklerini valiliğin desteğiyle veriyoruz. Bugün artık Hakkari’de bir farkındalık oluşturduk. Bu kapsamda ‘Bir Kitap Bir İnsan’ projemiz var. Her çocuk hem okuyacak hem de okuduğunu aile bireylerinden birine okutacak. Beceri ve tasarım atölyelerimizin açılışlarını yaptık.”

BİTLİS

14 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:20
  • GÜNEŞ 06:44
  • ÖĞLE 12:01
  • İKİNDİ 14:44
  • AKŞAM 17:08
  • YATSI 18:27
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