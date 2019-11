Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yıldönümü Ahıska Türkü Muhammed İlyas: “Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bize sahip çıktı”

Vatanlarından 75 yıl önce sürgün edilen Ahıska Türkleri, yerleştirildikleri Bitlis’in Ahlat ilçesinde huzur içinde yaşamlarını sürdürüyor.

Stalin liderliğindeki Sovyetler Birliği, 14 Kasım 1944'te Gürcistan’ın Ahıska bölgesinde yaşayan on binlerce Ahıskalı Türkü, "sınır güvenliğini tehdit ettikleri" gerekçesiyle sürgün etti. 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Ukrayna’nın savaş bölgesinden Türkiye’ye getirilip Ahlat’a yerleştirilen 72 Ahıskalı aile, huzur ve güven içerisinde hayatlarını sürdürüyor. Sürgün yıllarında çok acılar çektiklerini anlatan Ahlat’taki Ahıska Türkleri, kendilerine kucak açan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve Ahlat halkına teşekkür etti.



“Hayvan taşınan trenlerle bizi sürgün ettiler”

1944 yılındaki sürgünde 4,5 yaşında olduğunu belirten 79 yaşındaki Ahıska Türkü Muhammed İlyas, çok acı çektiklerini söyledi. Muhammed İlyas, “Bizi 1944 yılında kış ayında çocuk, yaşlı, hasta demeden öz vatanımızdan sürgün ettiler. Babalarımıza, dedelerimize ‘Sizi savaştan kurtarıyoruz. Tekrardan sizi geri getireceğiz’ yalanıyla vatanımızdan uzaklaştırdılar. Ben o zamanlar 4,5 yaşındaydım, ama bazı şeyleri hatırlıyorum. Bizleri hayvan taşınan trenlere doldurup gönderdiler. Her bir vagonda 6 aile yerleştirdiler. Bir vagona kadınerkek, çocukyaşlı demeden onlarca insanı doldurup Orta Asya’ya Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’a sürgün ettiler. O zaman Özbekistan büyükleri bizlere sahip çıktılar. Bizleri Semerkand’ın köylerine yerleştirdiler. 75 yılda 12 yer değiştirdik. Çok acılar çektik, aç kaldık, susuz kaldık. Günyüzü görmedik, kazandıklarımız hep yollara gitti. Ama Allah razı olsun bizi getirdi Türkiye’ye Erdoğan kardeşimiz. Allah ona hayırlı ömür versin. Getirmeden önce bizlere ev hazırladı. Evlerimizin her şeyi hazırdır. Biz memnunuz, biz ona dua ediyoruz. Allah razı olsun” dedi.



“Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bize sahip çıktı”

Hiçbir memleketin kendilerine sahip çıkmadığını, sadece Türkiye’nin sahip çıktığını anlatan Muhammed İlyas, “Bir meyve ağacını bir yere ekip oradan çıkarıp 12 yere ekersen o meyve ağacı sana meyve verir mi? Bana diyorlar neden öyle diyorsun? Dedim ki vatanımın yokluğundan 12 yere göçtüm. Türkiye’ye gelişim 13’ncü yerdir. Bizde para kalır mı? Bizde can kalır mı? Biz ev yapabilir miyiz? Biz yurt edinebilir miyiz? Ama şimdi inşallah burada olacak. Bu milletle, bu bayrakla, bu devletle biz beraber olacağız. Devlet büyüklerimizden rica ediyoruz. Dışarıda kalan Ahıska Türklerini de Türkiye’ye getirsinler. Şimdi her yerde varız. Bilmiyorum ben hangi bir tarafa gideyim. Kırım’da kızlarım var. Ukrayna’da oğlum var. Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan’da Ahıskalı Türkler var. Biz kendimiz buralıyız. Biz kendi vatanımıza geldik. Biz çok memnunuz. Türk halkına teşekkür ediyoruz. Türk halkından ve Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun” dedi.



“Allah Erdoğan’dan razı olsun”

91 yaşındaki Hanzade Kirman da, sürgün döneminde 12 yaşında olduğunu belirterek, “Benden küçük kardeşlerim vardı. Babam yoktu, kimsemiz yoktu. Sürgün ettiler, bir adam baktı bize. Bizleri tren vagonlarına bindirdiler, vagonlarda 25 gün gezdik. Babamı götürdüler askere, ayağını kestiler orada vefat etti. Annem baktı bize 34 çocuğa. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı bizi getirdi, sahiplik etti. Bize buraya getirdiği için ölüsüne dirisine rahmet. Allah razı olsun, geldik Müslüman yerine bizleri kabul etti” diye konuştu.

