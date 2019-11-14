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Jandarmadan ‘Bir Işık Da Sen Yak’ projesi Tuğgeneral Nail İlbey: “Jandarma Genel Komutanlığı da bu ...

İHA

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, valilik himayesinde 'Bir Işık Da Sen Yak' projesini hayata geçirdi.

Jandarmadan ‘Bir Işık Da Sen Yak’ projesi Tuğgeneral Nail İlbey: “Jandarma Genel Komutanlığı da bu tür sosyal sorumluluk projelerinde bilhassa kırsal kesimlerde öncü bir rol oynayarak sorumluluk üstlenmektedir”

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, valilik himayesinde ‘Bir Işık Da Sen Yak’ projesini hayata geçirdi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan proje tanıtım toplantısı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey’in konuşmasıyla devam etti. İlbey, ‘Bir Işık Da Sen Yak’ projesinin amaçlarından bahsederek, “Toplumda kanayan yara haline gelmiş çocuk istismarı, erken yaşta evlilik, okula gönderilmeyen çocukların durumu ile aile içi şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık oluşturarak başta kırsaldaki vatandaşlar olmak üzere toplumumuzun bu konuda bilinçlendirilmesini sağlamaktır. Bilindiği üzere ülke çapında yaygınlaşan ve toplumu derinden etkileyen bu sorunlar gündemde yerini korumaya devam etmektedir. Bu nedenle ülkemizin birçok kurumu ve sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından bu sorunlar hakkında sosyal farkındalık projeleri üretilerek toplumun bilinçlendirilmesine çalışılmaktadır. Buna paralel olarak önleyici ve adli görevleri bakımından bu sorunun çözümünde paydaş olan ve toplumla daima iç içe yaşayan Jandarma Genel Komutanlığı da bu tür sosyal sorumluluk projelerinde, bilhassa kırsal kesimlerde öncü bir rol oynayarak sorumluluk üstlenmektedir” dedi.

“Okuyan kız ve erkek çocuklar arttıkça, erken yaşta evlilik ve çocuk sahipliği de azalmaktadır”
Erken yaşta evlilik ve çocuk sahipliği ile eğitim arasında da ters orantının söz konusu olduğunu ifade eden Tuğgeneral İlbey, sözlerine şöyle devam etti:
“Çocuk istismarına yönelik yapılan araştırmalarda, ailelerin çocuklarına olan yaklaşımlarını önemsemediklerini, çocuklarını kimlerim istismara maruz bırakabilecekleri konusunda bilgi sahibi olmadıklarını, özellikle çocuk istismarına karşı ebeveynlerin çocukları ile nasıl konuşmaları gerektiğini bilmedikleri maalesef görülmektedir. Diğer bir sorun olan erken yaşta evlilik, özellikle kız çocuklarımızın bedensel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyerek sağlıksız ve küçük annelerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Maddi ve manevi olarak muhtaç durumda olan çocukların evlenmesi ile eğitimleri kesintiye uğramakta, vasıflı olmadıkları için istihdam imkanlarından da yeteri kadar yararlanamamaktadırlar. Erken evlilikler daha çok kadın aleyhine sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Çocuk yaşta evlenen kızlarımız, aile içi şiddet ve baskılara maruz kalabilmekte, doğum tehlikesi ya da kalıcı hastalıklar gibi ciddi risklerle de karşılaşabilmektedirler. Erken yaşta evlilik ve çocuk sahipliği ile eğitim arasında da ters orantı söz konusudur. Okuyan kız ve erkek çocuklar arttıkça, erken yaşta evlilik ve çocuk sahipliği de azalmaktadır.”

“Bu sorunların karşısında kadının ve çocuğun yanındayız”
Kadına karşı şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu belirten İlbey, “Şiddet; kişinin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesi ile veya acı çekmesi ile sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri buna yönelik tehdit ve baskıyı ifade eder. İslam dininin ‘Cennet Anaların Ayakları Altındadır’ deyişiyle kadının ve annenin kutsallığını çok kesin bir dille vurgulamasına rağmen maalesef günümüzde şiddete maruz kalan kadın sayısının giderek arttığını görmekteyiz. Bahsettiğimiz sorun alanlarına yönelik Bitlis ilinin özelinde bir inceleme yapıldığında, il genelinde jandarma sorumluluk alanında 2019 yılının ilk 10 ayında şiddet mağduru olan 37 kadına koruma kararı verildiği, bunlardan 14’ünün ise sığınma evine yerleştirildiği, 40 şüpheli hakkında ise erken yaşta evlilik ile ilgili yasal işlem yapıldığı görülmektedir. Devletin ve milletin temeli olan ailenin; kadının ve çocuğun korunması maksadıyla son yıllarda ülkemiz tarafından önemli mevzuat çalışmaları yapılmış ve önemli kanunlar yürürlüğe konmuştur. Bu mevzuat çerçevesinde çocuk istismarı, erken yaşta evlilik, okula gönderilemeyen çocukların durumu ile aile içi şiddetin önlenmesi konularında özellikle kırsal kesimde devlet kurumları ile birlikte başta muhtarlarımıza, din görevlilerimize, öğretmenlerimize ve jandarma olarak bizlere büyük görevler düşmektedir. Jandarma Genel Komutanlığı olarak toplumumuzda kanayan yara haline gelen bu sorunların karşısında kadının ve çocuğun yanında olduğumuzu hatırlatır, hep birlikte göstereceğimiz çabaların sağlıklı toplum yapısına ulaşmamıza değerli katkılar sağlayacağını özellikle belirtmek isterim” diye konuştu.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey’in konuşmasının ardından toplantıya katılanlara ‘Bir Işık Da Sen Yak’ projesi hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.
Proje tanıtım toplantısının sonunda ise, katılımcılara broşür ve anahtarlıklar verildi.
Bitlis Valiliğinin konferans salonunda gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, karakol komutanları, muhtarlar ve imamlar katıldı.

BİTLİS

14 Kasım 2019 Perşembe

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