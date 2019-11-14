Köy okulunda TÜBİTAK Bilim Fuarı ve kütüphane açılışı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı ile kütüphane açılışı yapıldı.

İlçeye bağlı Göldüzü Köyü Ortaokulunda düzenlenen programda, öğrencileri temel bilim alanlarında teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan projelerin tanıtımı yapıldı. Düzenlenen programa Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Savaş Dalgıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Çil ve beraberindeki heyet, öğrencilerin hazırlamış oldukları projeleri gezerek bilgi aldı. Ardından okulun bünyesinde kurulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, “Çocuklarımız bize ait değerleri, kültürümüzü, tarihimizi, sanatı ve gelecek adına değerleri bir araya getirdikleri projelerle bize sunumlar yaptılar. Çocuklarımızın geleceğe hazırlanması noktasında da bu projelerin önemli katkıları var. Geçen yıl ek olarak çıkan bilim fuarımız bu yıl açılışı gerçekleşti. Bu projelerle öğrencilerimizin ilime olan ilgi ve isteklerini geliştirerek yeni bilim adamları yetiştirmek amaçlamaktayız. Bu projelerde emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim” dedi.

BİTLİS 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:20

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