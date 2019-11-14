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İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Çetin Bitlis’te

İHA

İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte bölgedeki birlikleri denetlemek amacıyla Bitlis'e geldi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Çetin Bitlis’te

İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte bölgedeki birlikleri denetlemek amacıyla Bitlis’e geldi.
Bölgede devam eden operasyonları değerlendirmek ve bölgedeki birlikleri denetlemek amacıyla beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Bitlis’e gelen İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, ilk olarak İl Jandarma Komutanlığına geçti. Burada Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı ve Jandarma Genel Komutanı, bölgedeki operasyonlarla ilgili bir toplantı düzenledi.
Daha sonra Bitlis Valiliğine gelen İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy ve beraberindekiler, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve Mutki Kaymakamı Muhammet Serkan Şahin tarafından karşılandı.
Burada şeref defterini imzaladıktan sonra ziyaretiyle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte bölgedeki 5 ili kapsayan bir dizi ziyarette bulunacaklarını söyledi.
Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy yaptığı açıklamasında, "Bize, varlığımıza ve ülkemize düşman olanlara karşı en sert, halkımıza karşıda en müşfik bir şekilde bütün kamu görevlilerimizin görevlerini sürdürmelerine ve milletimizin hizmetinde olmalarını sağlamaya devam edeceğiz” dedi.
Ersoy, açıklamasında Kıran Operasyonlarına değinerek şunları söyledi:
"Hepinizin yakından takip ettiği gibi ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak ve halihazırda sağlanmış olan huzur ve güven ortamını kalıcı kılmak amacıyla, bizim birliğimize, dirliğimize, dirliğimize, devletimize, milletimize yapılan her türlü terör faaliyetine karşı mücadelemiz kesintisiz ve aralıksız devam ediyor. Dışarıda yaptığımız başarılı faaliyetleri ve çalışmaları hepiniz takip ediyorsunuz. Paralel faaliyetleri güvenlik güçlerimizle ve korucularımızla birlikte içerde de sürdürüyoruz. Kıran1, Kıran2, Kıran 3 operasyonlarıyla yaz döneminde terör örgütüne karşı çok başarılı sonuçlar aldık. Tarihin en zayıf, en güçsüz konumuna getirdik. Arkasından Kıran4 ve Kıran5 operasyonlarını başlattık. Dünde Kıran6 operasyonunu başlattık. Kahramanlarımız, güvenlik güçlerimiz, jandarmamız dağda taşta basılmadık tek bir nokta, girilmedik tek bir in bırakmıyorlar."
Bakan Yardımcısı Ersoy, açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:
"Bu topraklarda her şeyden önce insanımızın huzuruna kast eden hiç kimse kalmayıncaya kadar, bizim birliğimize bütünlüğümüze kast eden tek bir terörist kalmayana kadar bu çetin mücadeleyi devam ettireceğiz. Devletimizle milletimizin arasına hiç kimsenin girmesine izin vermeden, huzur içinde Hakkari’den Muğla’ya, Ardahan’dan Edirne’ye kadar bu coğrafyada milletimizin her ferdinin huzur,barış, güvenlik ve kardeşlik içinde, devletiyle milleti kucaklaşmış vaziyette yoluna devam etmesi için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bize, varlığımıza ve ülkemize düşman olanlara karşı en sert, halkımıza karşıda en müşfik bir şekilde bütün kamu görevlilerimizin görevlerini sürdürmelerine ve milletimizin hizmetinde olmalarını sağlamaya devam edeceğiz. Valilerimizin önderliğinde, illerimizde oluşan huzur, güven ve dayanışma ortamını, bütün kurum ve kuruluşlarda devletimizin güvenlik güçlerimizin arkasında olduğunu gösteren en önemli işaret olarak hepimize güç vermektedir. Milletimizde gerçekten güvenlik güçlerimize çok güçlü bir şekilde destek olmaktadır. Devletimiz ve milletimizden aldığımız bu destekle biz başarılarımızı devam ettiriyoruz. Teröristlerin hiçbir şekilde faaliyet gösterebileceği alan bırakmadan bugüne kadar sürdürdüğümüz başarılı mücadeleleri bundan sonrada sürdürmeye devam edeceğiz. Bu konularla ilgili değerlendirmeler ve görüşmeler yapmak üzere ilimizi ziyaret ettik.”
Bakan Yardımcısı ve beraberindekiler daha sonra valilik makamında Vali Oktay Çağatay’dan brifing aldı. Heyet daha sonra helikopterle Tunceli’ye hareket etti.

BİTLİS

14 Kasım 2019 Perşembe

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