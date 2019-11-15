Bitlis'te teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

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BİTLİS´in Mutki ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait plastik patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Mutki kırsalında terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı ve yaşam malzemesinin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bugün kırsal bölgeye "Şehit GK Rıfat Kaya" operasyonu düzenlendi. Bölgede yapılan aramalarda araziye gizlenmiş 300 kilo gıda malzemesi, 500 gram plastik patlayıcı madde ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilirken, operasyonlar sürüyor.



BİTLİS 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:20

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