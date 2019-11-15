Tatvan’da kütüphane ve atölye açılışı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu tarafından kurulan Zkütüphane ile yaşam ve beceri atölyelerinin açılışı yapıldı.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen törenle Zkütüphane ile yaşam ve beceri atölyesi hizmete açıldı. Açılışı gerçekleştiren Kaymakam Özkan, kütüphane ve atölyeleri gezdi. Kütüphane ve atölyelerle ilgili okul yöneticilerinden bilgi alan Kaymakam Özkan, kütüphane ve atölyelerin okul ve öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.

BİTLİS 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:21

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