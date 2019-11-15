Çiftçilere “basınçlı sulama sistemleri” eğitimi

Bitlis’in Tatvan Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Dalda köyündeki kadın çiftçilere yönelik “Basınçlı Sulama Sistemleri” kursu düzenlendi.

Tatvan Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından “Tarımsal Nüfus Gençleşiyor” adlı proje kapsamında İşKur destekli olarak verilen kursa 20 kadın çiftçi katılım gösterdi. Teknik personeller tarafından verilen eğitimlerde çiftçilere hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi.

Toplam 10 gün devam eden kurs ile ilgili değerlendirmede bulunan Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban, “Tarımda verimin arttırılması için sulama şarttır. Son yıllarda özellikle ilçemizde sulanan tarım alanları bir hayli artmış ve çiftçilerimiz bu sayede şeker pancarı, domates ve fasulye gibi tarımsal ürünleri yetiştirmeye başlanmış ve bu onlar için iyi bir geçim kaynağı haline gelmiştir. Sulamanın doğru bir şekilde yapılması hem üründe verim ve kaliteyi arttıracak hem de sudan tasarruf sağlayacaktır. Bu sadece hem çiftçilerimiz hem de Türkiye ekonomisi kazanacaktır” diye konuştu.

Kursiyerler de; verilen eğitimden çok memnun olduklarını dile getirerek, yetkililere teşekkürlerini ilettiler.

BİTLİS 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:01

İKİNDİ 14:43

AKŞAM 17:07

YATSI 18:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.