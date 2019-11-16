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TATSO’dan öğretmen ve öğrenciler için indirim kampanyası

İHA

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla öğretmen ve öğrenciler için bir haftalık indirim kampanyası düzenlenecek.

TATSO’dan öğretmen ve öğrenciler için indirim kampanyası

Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla öğretmen ve öğrenciler için bir haftalık indirim kampanyası düzenlenecek.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kapsayan haftada ülkemiz genelinde öğretmen ve öğrencilere yönelik indirim kampanyaları düzenlenmesini ön gören genelgesine istinaden Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde 1825 Kasım tarihleri arasında indirim kampanyaları düzenlenecek. Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürütülecek olan kampanya için kolları sıvayan Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası ilçede mal ve hizmet satışı gerçekleştiren üyelerini kampanyaya dahil ederek, öğretmenler ve geleceğimizin teminatı öğrenciler için yüzde 50’ye varan indirim imkanı sunacak. Restoran, kırtasiye, kafe, girim mağazaları, hediyelik eşya satan işyerleri ve AVM’ler başta olmak üzere ilçede mal ve hizmet satışı gerçekleştiren birçok işyerinin destek vereceği indirim kampanyası ile ilgili bilgi veren TATSO Başkanı Bilal Adabağ, kampanyanın 1825 Kasım tarihleri arasında 1 hafta süreyle geçerli olacağını söyledi. Kampanya sayesinde öğretmen ve öğrencilerin kampanyaya dahil olan işyerlerinden yüzde 50’ye varan özel indirimlerle alışveriş yapabileceğini kaydeden Adabağ, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kapsayan haftada ülkemiz genelinde öğretmen ve öğrencilere yönelik indirim kampanyaları düzenlenmesini ön gören kampanyasına Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizlerden ilçemizden tam destek sunuyoruz. Bu kapsamda ilk olarak kampanyaya destek verebilecek üyelerimizi ve indirim oranlarını belirlemek için çalışma başlattık. Gerçekleştirdiğimiz çalışma kapsamında aralarında restoran, kırtasiye, kafe, hediyelik eşya satan işyerleri ve AVM’ler başta olmak üzere mal ve hizmet satışı gerçekleştiren birçok işyerimizin yer aldığı bir indirim kampanyası başlattık. Başlatmış olduğumuz kampanya detayları ile ilgili de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz üzerinden öğretmen ve öğrencilerimize gerekli duyuru ve bilgilendirmelerimiz de yaptık. Bu kampanyamız kapsamında ilimiz genelindeki öğretmen ve öğrenciler 1825 Kasım tarihleri arasında 1 hafta süreyle kampanyaya dahil olan işyerlerimizden yüzde 50’ye varan özel indirimlerle alışveriş yapabilecek. Bu indirimlerden yararlanmak isteyen öğretmen ve öğrencilerimiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze iletmiş olduğumuz işyerlerinden yapacakları mal ve hizmet alımlarında öğretmen ve öğrenci olduklarına dair kimlik ibrazı yapmaları neticesinde bu indirimlerden faydalanabileceklerdir. Ben bu vesile ile bu anlamlı kampanyaya destek sunan üyelerimize teşekkür ediyor, şimdiden tüm öğretmelerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

BİTLİS

16 Kasım 2019 Cumartesi

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