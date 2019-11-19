Voleybol takımına sponsor desteği

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinin 2. ligde mücadele eden Adilcevaz GKYDER TÜRŞAD Erkek Voleybol Takımı, forma sponsorluğu için HDI Sigorta ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray voleybol takımlarının da sponsoru olan HDI Sigorta, Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Liginde mücadele eden ve yenilgisiz liderliğini sürdüren Adilcevaz GKYDER TÜRŞAD Voleybol Takımının da forma sponsorluğunu üstlendi. Adilcevaz Girişim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (GKYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Kadir Köstekçi, sponsorluk anlaşmasının takımı daha da güçlendireceğini ifade ederek, “HDI Sigortanın desteğiyle bu sene inşallah daha büyük başarılara imza atarak 1. lige çıkacağımıza inanıyorum. Bizlerden ve takımızdan desteğini esirgemeyen HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu ve hemşehrimiz Engin Değirmenci’ye sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Bu anlaşmanın ilimize, ilçemize ve spor camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

BİTLİS 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:02

İKİNDİ 14:41

AKŞAM 17:04

YATSI 18:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.