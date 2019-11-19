Adilcevazlı öğrenciler Antalya ve Osmaniye’ye kampa gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan "Liseliler çok okuyor, çok geziyor" okuma kampanyası kapsamında Bitlis’in Adilcevaz ilçesinden 40 öğrenci ücretsiz olarak gençlik kamplarına gönderildi.

Lise öğrencilerinin tatilde okuma alışkanlıklarının sürdürülmesi, aralarındaki etkileşim ve bilgi paylaşımının artırılması amacıyla "Liseliler çok okuyor, çok geziyor" okuma kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda, lise öğrencilerinden 10 kişilik kitap okuma kulübü kurularak, Türk ve dünya edebiyatından iki kitabı birlikte okumaları istendi. Okudukları kitapları birlikte yorumladıkları bir dakikalık videoları, "#cokokuyancokgeziyor" etiketiyle Twitter üzerinden paylaşan öğrencilerden 40 kişi, kura ile ücretsiz olarak Antalya’da ve Osmaniye’de Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen gençlik kampına gönderildi.

Osmaniye’de kampa katılan öğrenciler, daha önce Adilcevaz’da kaymakamlık yapan Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun’u da makamında ziyaret etti.

Adilcevaz Tuğrul Bey Anadolu Lisesi Müdürü Zülfikar Saban, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemizden Tuğrul Bey Anadolu Lisesi ile birlikte Şehit Kemal Dursun Anadolu İmam Hatip Lisesinden 40 öğrencimiz kampa katıldı. Eğitim sadece sınıflarda dört duvar arasına hapsedilemeyecek kadar kapsamlı ve önemli bir süreçtir. Bu tür etkinlikler öğrencilerimizin eğitimine olduğu gibi kişisel gelişimine de önemli katkı sağlayacaktır. Öğrencilerimiz kamplarda şehir turu, hayvanat bahçelerinin gezilmesinin yanında; futbol, bisiklet turu, matrak, paintball, tiyatro gibi birçok etkinliğe katıldı. Bu projede öğrencilerimize maddi ve manevi olarak destek olan Kaymakamımız Tunahan Çil’e, İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Emin Korkmaz’a ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yavuz Beşkardeş’e teşekkür ediyorum” dedi.

BİTLİS 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:25

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