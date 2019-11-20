Tatvan´da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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BİTLİS´in Tatvan ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda toprağa gömülü silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya ait araziye gizlenmiş silah ve mühimmat olduğu bilgisi üzerine operasyon başlatıldı. 'Şehit Uzman Jandarma IV. Kademe Çavuş Şükrü Çakar 2019-52' adı verilen operasyon kapsamında yapılan arazi arama ve tarama faaliyetlerinde, 6 kalaşnikof tüfek, 9 bin 200 mermi, 1 kalaşnikof şarjörü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el konurken, yaşam malzemeleri olay yerinde imha edildi.



BİTLİS 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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