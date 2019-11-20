Tatvan’da muhtarlar toplantısı düzenlendi

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Mahalle ve köy muhtarlarıyla ilgili kurum amirlerinin katılımıyla Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündeme alınan konular masaya yatırıldı. Mahalle ve köy muhtarlarının sorun ve sıkıntılarını dile getirip çözüm yollarının görüşüldüğü toplantıda, bir önceki toplantıda iletilen sorun ve sıkıntıların son durumu da görüşüldü. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantı neticesinde tespit edilen sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında gerekli girişimlerin başlatılması için Kaymakam Mehmet Ali Özkan tarafından gerekli talimatlar verildi.

BİTLİS 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:02

İKİNDİ 14:40

AKŞAM 17:03

YATSI 18:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.