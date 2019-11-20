Tatvan Belediyesinin açtığı bağlama kursuna yoğun ilgi

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından açılan bağlama kursu büyük ilgi görüyor.

Tatvan Kültür Merkezinde açılan kurs ile ilgili bilgi veren Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, iki sınıf olarak açılan kursun yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Kurslara gösterilen ilginin kendilerini memnun ettiğini belirten Başkan Mehmet Emin Geylani, “İki farklı noktada kurslarımız devam ediyor. Bu kurslarımızdan biri de bağlama kursu. Beklenenin üzerinde başvuru aldık. Kursiyer sayımız fazla olunca da iki ayrı gruba ayrılarak eğitmenlerimiz tarafından eğitimlere başlandı. Kurs sayımız artarak devam edecek” dedi.

Kursiyerlerden Muhammed Atlıhan ise, bağlama çalmayı çok istediğini, belediyenin bağlama kursu açacağını öğrenince kaydolduğunu ve kursa katıldığından dolayı da çok mutlu olduğunu ifade etti.

BİTLİS 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:02

İKİNDİ 14:40

AKŞAM 17:03

YATSI 18:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.