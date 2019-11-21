İş adamlarından köy çocuklarına yardım eli

– İstanbul’daki Bitlisli iş adamları, köy okullarındaki ihtiyaç sahibi 150 çocuğa mont, bot, bere ve eldiven dağıttı.

İstanbul’daki Bitlisli iş adamlarından Sinan Aslan ve Mehmet Selam Uyanık, memleketleri Bitlis’in Hizan ilçesindeki çocukları unutmayarak 150 öğrenciye kışlık mont, bot, bere ve eldiven yardımında bulundu. Bazı nedenlerden dolayı 26 yıl önce İstanbul’a göç etmek zorunda kaldıklarını söyleyen Hizanlı iş adamı Sinan Aslan, “İstanbul’daki çalışmalarımızdan sonra 2014’te kendi şirketimizi kurduk. Bizler de İstanbul’daki ticari faaliyetlerimiz büyüdükçe tabi ki gittiğimiz bu yerleri ve kardeşlerimizi unutmadık. Bizler de bu topraklarda doğup büyüdük. Hedefimiz burada ‘çocuklar üşümesin’ kampanyası ile başlattığımız projeyi sürdürmek. Sesimizi tüm Türkiye’ye duyurmak istiyoruz ve hedefimiz tüm ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşarak onları giydirmek. Biz bunu başaracağımıza inanıyoruz. Bugün Bitlis’in Hizan ilçesinde start verdik. Yaklaşık 150 öğrenciyi giydirdik. Hedefimiz bin 550 öğrencimizi giydirmek. Sadece kıyafetle ilgili bir yardım düşünmüyoruz. Öğretmenlerimizin de okul ihtiyaçlarında bizlere bilgi vermeleri dahilinde okul ve öğrencilerimizin her zaman ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olacağız. Buraya gelen öğretmen arkadaşlarıma da canı gönülden teşekkür ediyorum. Projemize destek veren Mehmet Selam Uyanık Beyefendiye de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

BİTLİS 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:27

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