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Bitlis'te öğretmenlere motivasyon eğitiminde ebru sanatı öğretildi

DHA

BİTLİS´te ara tatile giren öğretmenlere, motivasyon eğitimi kapsamında ebru sanatı eğitimi verildi. Bitlis Anadolu Lisesi öğretmenlerine verilen eğitime Milli Eğitim Şube Müdürleri de eşlik etti.

BİTLİS´te ara tatile giren öğretmenlere, motivasyon eğitimi kapsamında ebru sanatı eğitimi verildi. Bitlis Anadolu Lisesi öğretmenlerine verilen eğitime Milli Eğitim Şube Müdürleri de eşlik etti.
Adilcevaz ilçesinde baston ustası olan ve aynı zamanda ebru sanatı da yapan Cumali Birol´u okula davet eden Okul Müdürü Murat Biçer, eğitimlerin başarılı olduğunu, bu dönemde öğretmenlerin motivasyonunun yükseldiğini söyledi. Ebru sanatının Osmanlı´dan gelen bir gelenek olduğunu, bu sanatı yaparken, ruhun dinlendiğini ifade eden Okul Müdürü Murat Biçer, öğretmenler için bir farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bu tür sanatsal ve kültürel çalışmaların kentte ve okullarında yürütülmesinin önemine değinen Biçer, "Bakanlığımızın mesleki çalışma kapsamında göndermiş olduğu program içerisine baktığımız zaman bu tür faaliyetlere sık sık değinildiğini görüyoruz. Ebru sanatını seçtik çünkü ebru sanatı, Osmanlı döneminden bu yana sürdürülen bir sanattır. Ebru sanatıyla ilgilenen insanların yorgun zihinlerini, yorgun bedenlerini dinlendirdiklerini, ruh hallerini ortaya çıkardıkları bir durum olduğundan dolayı öğretmenlerimizi eğitim öğretimin başlayacağı güne zihinde olmalarını sağlamaya çalıştık" dedi.
Ebru sanatı eğitimi veren Cumali Birol ise, Bitlis Anadolu Lisesinde, ara tatilde motivasyon eğitimiyle ilgili öğretmenlerle beraber çalışma yürüttüklerini söyledi. Ebru sanatının kültürel miras olduğunu belirten Birol, "Bastonun üzerine ebru işledik. Bugüne kadar öğretmenlerimiz bu sanatı görmemişlerdi. Çok güzel bir etkinlik oldu. İnşallah bunun devamı gelecek diye düşünüyoruz. Bu tarz motivasyonlara bizlerin, öğretmenlerimizin, özellikle ailelerimizin çok ihtiyacı var. Bu sanatlarımızı gerek yurt içinde gerekse de yurt dışındaki fuarlarda değerlendiriyoruz. Amacımız bu sanatı verdiğimiz eğitimlerle yaymaktır" diye konuştu.  

BİTLİS

21 Kasım 2019 Perşembe

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