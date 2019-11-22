Bitlis’ten Barış Pınarı Harekatı bölgesine yüz güldüren destek

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan asker ve polis aileleri, Suriyeli çocuklar için örnek bir davranışa imza atarak onlar için kıyafet ve oyuncak topladı.

Tatvan’da konuşlu 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı, Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve aileleri, ortak bir kampanya düzenleyerek Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriyeli çocuklar için kıyafet ve oyuncak topladı. Hazırlanan hediye paketleri; Tall Adwaniyah, Tall Harap Sayar ve Ebuculudkuyusu mevki kırsalındaki meskun mahallerde dağıtıldı. Suriyeli çocuklar, oyuncak ve kıyafetlerden oluşan hediyeleri sevinçle karşılarken, terör örgütü PKK/YPG’nin temizlendiği bölgede yüzler bir kez daha güldü.

BİTLİS 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:27

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