Kaymakam Özkan'dan güvenlik güçlerine ziyaret

Bitlis'in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Kaynarca Jandarma Karakolu ve üs bölgelerde görev yapan güvenlik güçlerine ziyarette bulundu.

Kurum amirlerinin eşlik ettiği Kaymakam Özkan, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Kaynarca Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti. Karakolda incelemelerde bulunan Kaymakam Özkan, karakolun son durumuyla ilgili bilgi aldı. Kaymakam Özkan, karakol ziyaretinin ardından ise üs bölgelerindeki asker ve korucuları ziyaret edip, kolaylıklar diledi.

BİTLİS 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 17:02

YATSI 18:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.