Tatvan Can Hastanesi’nden ‘Öğretmenler günü’ indirimi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Özel Tatvan Can Hastanesi 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, öğretmenlere özel CheckUp, beslenme ve diyetisyenlik ile lazer epilasyon ve saç ekim hizmetlerinde indirim yapıyor.

Özel Tatvan Can Hastanesi tarafından başlatılan ve 15 Aralık tarihine kadar sürecek olan kampanyaya ilişkin yapılan açıklama, “CheckUp ücretlerinde yüzde 20, beslenme ve diyetisyenlik hizmetlerinde yüzde 25, lazer epilasyon hizmetinde yüzde 20, saç ekiminde yüzde 10 indirim uygulanacak. Yaş, cinsiyet ve risk faktörlerine göre belirlenen; 1 kapsamlı kadın CheckUp, 2 kapsamlı erkek CheckUp, 3 çocuk CheckUp, 4 kanser CheckUp, 5 diyabet CheckUp paketleriyle genel sağlık taraması yapılacak. Sağlık bakanlığı Ulusal Kanser Tarama Programında yer alan meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve bağırsak kanserine yönelik taramaların da yer aldığı CheckUp paketlerinde Kadın Hastalıkları ve Doğum, kardiyoloji, dahiliye, genel cerrahi, üroloji, kulak burun boğaz ve göz hastalıkları muayeneleri yer almaktadır. Özel Tatvan Can Hastanesinin kapsamlı CheckUp paketlerinde yapılan kardiyolojik testlerden EKO ve EKG, radyolojik görüntülemeden beyin MR, Akciğer filmi, mamografi, tiroid USG, tüm karın USG ve Meme USG, laboratuar testlerinden 18 parametreli hemogram, biyokimya, hormon, idrar testi, dışkı testi ve smear testi ile önemli sağlık sorunları hakkında bilgi edinebilirsiniz” denildi.

BİTLİS 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 17:02

YATSI 18:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.