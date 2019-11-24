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24 Kasım Öğretmenler Günü

İHA

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" düzenlenen programla kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü

Bitlis'in Ahlat ilçesinde “24 Kasım Öğretmenler Günü” düzenlenen programla kutlandı.
Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayelerinde Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi tarafından Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Özden, “Böylesine önemli bir misyonu üstlenen topluluk olarak biz öğretmenler, toplumdaki huzursuzluklar, problemler ve olaylara karşı kendimizi korumak için bahçe duvarlarını yükseltmek yerine, bulunduğumuz çevreyi yaşanabilir bir konuma getirmenin mücadelesi içinde bulunmalıyız. İlçemizde eğitim adına çocuklarımızı, gençlerimizi daha nitelikli eğitim veren üst öğretim programlarına yerleştirmek, temel kabiliyetleri ve topluma uyum becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmek gibi çok büyük hedeflerimiz vardır. Bu hedeflere ulaşmakta en büyük gayreti biz göstereceğiz ve en büyük fedakarlığı her zamanki gibi öğretmenler olarak yine biz yapacağız. Kazanılması gereken asıl büyük servet erdem ve bilgeliktir. Yüreğimizi ruhumuzu en büyük erdemlerle tezyin ve teçhiz etmeli ve bu amaçlarımızdan vazgeçmeden yolumuza devam etmeliyiz. Bu vesile ile 24 Kasım Öğretmenler Günü’nüzü kutlar, eğitim ordumuza yeni katılan öğretmen arkadaşlara başarılar diler, eğitime yıllarını veren ve emekliye ayrılmış öğretmenlerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk, huzur ve esenlikler diler, görevi başında şehit edilen ve ahrete intikal eden öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet dilerim” dedi.
Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat da, “Bugün 24 Kasım, bizim en değerlilerimiz geleceğimizi imar eden, geleceğimizi şekillendiren, ülkenin müreffeh bir seviyeye, sosyal seviyeye yükselmesine neden olan kıymetli öğretmenlerimin günü. Şunu bilesiniz ki bizler için bir gün değil yılın 365 günü değerlisiniz ve bizim gönlümüzde de sadece 24 Kasım’da değil her zaman öğretmenlerimizin günüdür. Bugün yine hepinizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Siz öğretmenlerimiz, tarif edecek kelimelerin kifayetsiz kaldığı değerlersiniz. Fedakarlığı nasıl anlatırsınız deseler öğretmenlerimiz izleyin, öğretmenlerimi görün, öğretmenlerimi takip edin derim yeter. Ahlat’taki öğretmenlerimizde çok gayretli ve fedakarlar. Benim bile motivasyonum arttı. Çünkü hem Ahlat’ın kendi yerli öğretmenleri hem de dışarıdan Ahlat’a gelip görev yapan öğretmenlerimin enerjileri ve fedakarlıkları çok fazla. Bakıyorum hafta sonları okul boyuyorsunuz. Akşamları okulların tadilatını yapıyorsunuz. Herkesin gezip eğlendiği saatlerde sizler öğrencilerinize daha nezih ortamlar oluşturmak için kendi vakitlerinizi harcıyorsunuz. Bizler devlet olarak bu fedakarlıklarınızın karşısında sizlerin emrindeyiz, sizlerin yanınızdayız, ne sıkıntınız olursa bir abi olarak bir kardeş olarak yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum. Şehit olan öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal’in nevi şahsında hepinizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, en kalbi duygularımlar selamlıyorum” diye konuştu.
Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okunurken, oratoryo gösterisi yapıldı. Kısa film gösteriminden sonra öğrencilerin oluşturduğu koro tarafından şarkılar seslendirildi. Kutlama programı düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve aday öğretmenlerin yemin töreni ile son buldu.
Programa Ahlat İlçe Kaymakamı Erkan İsa Erat, Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Hanbay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

BİTLİS

24 Kasım 2019 Pazar

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