Hizan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği

Bitlis’in Hizan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Hizan Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programda açılış konuşmasını yapan Kaymakam Mustafa Köleoğlu, öğretmenliğin ne kadar kutsal bir meslek olduğuna değindi. Programda öğretmenler tarafından müzik ziyafeti verildi. Ardından adaylığı kaldırılan öğretmenler yemin ettiler ve ilçede gerçekleştirilen çeşitli müsabakalarda dereceye giren öğretmenler ve idarecilere ödülleri verildi.

BİTLİS 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 17:01

YATSI 18:22

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