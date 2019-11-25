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Ahlat Belediyesi öğretmenleri yemekte ağırladı

İHA

Bitlis'in Ahlat Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte öğretmenler bir araya geldi.

Ahlat Belediyesi öğretmenleri yemekte ağırladı

Bitlis’in Ahlat Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte öğretmenler bir araya geldi.
Ahlat Belediyesi tarafından düzenlenen akşam yemeği öncesinde Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ve Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, davete icabet eden öğretmenlerin masalarını tek tek gezerek günlerini kutladı. Yemekte konuşan Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, yemek programını düzenleyen Ahlat Belediyesine ve Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban’a teşekkür etti.
Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban da, “Bugün çok manidar bir gün. Çağımızda aslında eğitimciye düşen çok önemli bir pasaj açıldı. En kutsal varlığımız olan insanı eğitme, yetiştirme ve onunda karşılığında güzel ahlak sahibi, insanlığın hayrına yaşayan, gelişen insan modeline ulaştırma sevdası. Her evre insanlığa gelişme, kalkınma, aynı insanın yaradılışı gibi burada seçilen tüm mahlukatın içinde en eşrefli mahluk insan, Allah insanı anne babaya teslim etti. Onlarda o üstüne gül koklayamadığı varlığı en emin insan öğretmendir diyerek sizlere teslim etti. Belediye ve sizler arasında müthiş bir bağ var. Bizlere Şehrül Emin diyorlar. İnşallah Rabbim layık eder. Nasıl böyle bir eminlik doğuyorsa, bilin ki tüm eğitimcilere anne babaların en kıymetlisi evladını sizlere emanet ediyor. Demek ki sizler en emin insanlarsınız. Hepinizi tebrik ediyor ve yürekten kutluyorum” dedi.
Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ise, öğretmenlik mesleğinin fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu belirterek, “Ahlat öğretmenleri hakikaten çok farklısınız. Bu farklılığı da ben 3 ayda gördüm. Yaptığınız işlerden, takip ettiğiniz projelerden ve öğrencilere karşı yaptırmış olduğunuz hem eğitim öğretimde hem de sosyal projelerde çok ilgilisiniz. Bu hafta Ankara'daydım. Onlara dayanarak söyleyeceğim. Bana çok şanslı olduğumu ve çok iyi bir eğitim kadromuz olduğu söylendi. Bunu da milli eğitimin en üst camiasından söylüyorlar. Takip ediliyorsunuz. Marifetinde iltifata tabi olduğu yerde bende sizleri her yerde anlatıyorum, anlatmaya da devam ediyorum. Sizler gibi enerji dolu, bu mesleği çok seven öğretmenlerle birlikte olduğum için çok şanslıyım. Bugün burada bizleri yemekte bir araya getiren ve desteğini eğitimden hiçbir zaman esirgemeyen belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum. Öğretmenler Günümüz kutlu olsun” diye konuştu.
Yemek programında ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen halı saha futbol turnuvası ve çeşitli sportif faaliyetlerde derece alan okul takımlarına ve öğretmenlere kupa ve madalyaları takdim edildi. Düzenlenen yemek programı, Ahlat Kaymakamlığı Halk Korosunun verdiği konserle son buldu.

BİTLİS

25 Kasım 2019 Pazartesi

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