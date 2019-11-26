Ahlat’ta jandarma personeline kaçakçılığı önleme semineri

Bitlis'in Ahlat Müze Müdürlüğü tarafından jandarma personeline kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla seminer verildi.

Ahlat Müze Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen seminere, il ve ilçelerden gelen jandarma personelleri katıldı. Seminerde ilk olarak Müze Araştırmacısı İlhan Kılıç tarafından "Ahlat Müze Müdürlüğü ve Görevleri" konulu bir sunum yapıldı. Daha sonra Ahlat Müze Müdürlüğünde görevli Arkeolog Kübra Kaçar Yavuz tarafından da “Kültür Varlığı Kaçakçılığı, Nedenleri, 2863 Sayılı Mevzuat Çerçevesinde Cezalar ve İkramiye Esasları” adlı sunum gerçekleştirildi.

Seminer sonunda jandarma personellerine Ahlat Müze Müdürlüğü arkeoloji ve kentsel bellek teşhir salonları gezdirilerek tanıtıldı. Son olarak da diğer müze uzmanlarının da katılımıyla hatıra fotoğrafı çektirildi.

BİTLİS 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:38

AKŞAM 17:00

YATSI 18:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.