Kaymakam Erat, özel öğrencileri makamında ağırladı

Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, kendisini ziyarete gelen özel eğitim öğrencileri makamında ağırladı.

Kale Şehit Erdoğan İlköğretim Okulu Müdürü Rafet Akgün ve öğretmenler, beraberindeki özel eğitim öğrencileriyle Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat’ı ziyaret etti. Özel öğrencileri makamında ağırlayan Kaymakam Erat, onlarla yakından ilgilendi. Öğrencilerin bazılarını makam koltuğuna oturtan Kaymakam Erat, onlarla sohbet edip keyifli anlar yaşattı.

Özel misafirlerine çeşitli ikramlarda da bulunan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı da çektirdi.

BİTLİS 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:31

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