Bitlis Belediyesi, köy çocuklarını tiyatroyla buluşturdu

Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu, ‘Tiyatrosuz Çocuk Kalmasın’ projesi kapsamında köy çocuklarını tiyatroyla buluşturuyor.

Belediye Tiyatro Topluluğu, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında daha önce tiyatroyla tanışmayan çocuklara yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamında Keklikdüzü ve Yolcular ilkokullarına giden tiyatro topluluğu, Meddah Amca tiyatro oyununu sahneledi.

Tiyatro ekibi, sahneledikleri oyunun ardından çocuklara hediyeler dağıtarak doyasıya eğlenmelerini sağladı.

BİTLİS 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:31

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