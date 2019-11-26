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Başkan Geylani, muhtarlarla bir araya geldi

İHA

Başkan Geylani, muhtarlarla bir araya geldi

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Başkanlık makamında gerçekleştirilen, birim amirlerinin de katıldığı toplantıda muhtarların talep, görüş ve önerilerini dinleyen Baykan Geylani, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar ve projeler hakkında istişarelerde bulundu. Toplantının ortak bir amacı olduğunu ifade eden Başkan Geylani, “Mahallelerimize, ilçemize ve ilçemizin güzel insanlarına en güzel hizmeti sunmak amacıyla buradayız. Belirli aralıklarla muhtarlarımız ile bir araya geliyor ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. Mahallelerimizin istek ve sorunları dinliyoruz. Biz de hızlı bir şekilde mahallenin ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.
Toplantının sebeplerinden birini de iş sezonunda yapmış oldukları hizmetleri mahalle muhtarları ile değerlendirmek olduğunu vurgulayan Başkan Geylani, "2020 iş sezonu planlamamızı yaparken, sizlerin görüş ve önerilerinizi alıyoruz. Çünkü gelecek yıl mahallelerimize yapacağımız hizmetleri sizlerin de görüş ve önerileriniz doğrultusunda da şekillendireceğiz. Bu yıl planlanan altyapı ve üstyapı çalışmalarımız hava şartlarından dolayı bitmek üzere. Şimdiye kadar muhtarlarımızdan gelen talepleri belediyemizin imkânları doğrultusunda çalışarak yerine getirmeye özen gösterdik. Tatvan’ımızı daha yaşanır bir ilçe yapmak için elimizden gelen tüm çabaları sarf ettik. Bizim işimiz Allah rızası için vatandaşın işini kolaylaştırmaktır ve bunun için buradayız. Bir yandan buradaki işlerimizi takip ederken, bir yandan da hazırladığımız projeleri bakanlıklara sunarak destek alma çabası içindeyiz. Kısa süre içerisinde söz verdiğimiz projeler hakkında ilerlemeler kat ettik. Daha fazla proje ve daha fazla destek için ekiplerimizle gece gündüz durmadan ilçemizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda projeler hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Araç filomuzu büyütüyoruz”
Belediyenin araç sayısını arttıracaklarını ifade eden Belediye Başkanı Geylani, “Çevre temizliği konusunda daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla 12 adet yeni çöp toplama aracını bünyemize kattık. Önümüzdeki haftalarda araçlarımız hizmet vermeye başlayacak. Yeni araçlarımız ile mali olarak da belediyemiz rahatlayacak. Çöp toplama araçlarımız; çöp taksi, orta ve büyük boy olmak üzere 3 farklı konsepte olacak. Dar sokaklarımız için çöp taksi ve orta boy kamyonlarımız ile temizlenecek. Bu konuda araç filomuzu büyütüyoruz. Cumhuriyet Caddemizde trafiği etkilenmemesi için daha küçük çöp arabalarını aldık. Tatvan’ımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

“153 AK Masa ile halkımız daha rahat ulaşıyor bize”
Halkı belediye denetimlerine dahil ettiklerini söyleyen Başkan Geylani, “153 Ak Masa hattımızı da işlevsel olarak kullanıyoruz. Mahalle mahalle sorunları bu hatta gelen şikayetler üzerinden tespit ediyoruz ve hemen gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Son 4 aylık süreçte gelen bin 250 şikayet ve önerilerde çözüm oranımız yüzde 85’ler seviyesinde” ifadelerini kullandı.
Toplantıya katılan muhtarlar ise, hizmet etmek için hep birlikte çalışacaklarını ifade ederek, Başkan Geylani’ye ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ettiler.

BİTLİS

26 Kasım 2019 Salı

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