Kaymakam Özkan’dan okul ziyareti

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Dumlupınar Ortaokulunu ziyaret etti.

Okul ziyaretleri kapsamında Dumlupınar Ortaokuluna ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, okul binasında incelemelerde bulunarak, okulun durumuyla ilgili bilgi aldı. Ziyaret kapsamında sınıfları dolaşarak öğrencilerle de bir araya gelen Kaymakam Özkan, ayrıca özel bir tekstil firması tarafından ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere gönderilen kışlık bot ve mont yardımlarının da dağıtımını gerçekleştirdi.

Ziyarette öğrencilerle sohbet edip nasihatlerde bulunan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, daha sonra okulun öğretmen ve idarecileriyle de toplantı gerçekleştirdi.

BİTLİS 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:32

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