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Başkan Geylani, vatandaşlarla buluştu

İHA

Başkan Geylani, vatandaşlarla buluştu

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, her hafta çarşamba günü gerçekleştirilen “Halk Günü” uygulaması kapsamında vatandaşların istek ve şikâyetlerini dinledi.
Vatandaşların talep ve şikâyetlerini doğrudan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’ye iletebilmesi amacıyla başlatılan “Halk Günü” uygulamasında Başkan Geylani, gelen vatandaşlarla birebir ilgilenip taleplerini dinledi. Tatvan halkı, taleplerinin belediye birimleri tarafından hızla çözüme kavuşturulması için bu haftaki ‘Halk Günü’ne yoğun ilgi gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren Başkan Geylani’yle bir araya gelmek için Tatvan Belediyesine gelen vatandaşlar, istek ve taleplerini iletti.
Belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirerek önerilerini dinleyen Başkan Geylani, Tatvan Belediyesinin hizmet alanında olan taleplerin çözümü için ilgili birimlere talimat verirken, diğer kurumların yetki alanındaki taleplerin de ilgili kurumlara iletilmesini istedi. Başkan Geylani, "Bu şehrin güzel insanlarına hizmet etmek adına gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hem şehrimizin sorunlarını çözeceğiz hem de birlik ve beraberlikten doğan bereketi bu şehre yayarak güzel hizmetler üreteceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız. Halkımızın bizden beklentilerini çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

BİTLİS

27 Kasım 2019 Çarşamba

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  • GÜNEŞ 06:58
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  • İKİNDİ 14:38
  • AKŞAM 17:00
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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