Stratejik Düşünce Öğrenci Topluluğundan anlamlı etkinlik

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Stratejik Düşünce Öğrenci Topluluğu, Tatvan Devlet Hastanesindeki hastaları ziyaret etti.

Stratejik Düşünce Topluluğu Akademik Danışmanı Öğretim Görevlisi Ali Rıza Savaş ile yaklaşık 10 öğrenci; yatan hasta, hasta yakınları ve hastane personelini ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu. Öğrenciler, ayrıca hastalara üzerlerinde hadislerin yazılı olduğu küçük notlar ve karanfil hediye etti.

Anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını belirten Savaş, "Yıl içinde planladığımız etkinlikler kapsamında Bitlis Tatvan Devlet Hastanesini ziyaret ettik. Hastanemizi ve başhekimimizi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi sahibi olduk. Farkındalık oluşturmak ve hasta ziyaretinin önemini öğrencilerimize anlatmak için bu etkinliği düzenledik. Farklı konulardaki etkinliklerimiz yıl boyunca devam edecek" dedi.

BİTLİS 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:33

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